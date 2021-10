Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:02

VIABILITÀ

Il Comune spinge ancora sul contrasto alla sosta selvaggia. Dopo alcuni recenti provvedimenti anti caos, è stato disposto l'acquisto di un grosso quantitativo di dissuasori. Lo riporta una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture. «I tecnici responsabili dell'attività hanno comunicato che si rende necessario procedere all'acquisto di numero 100 dissuasori di sosta in acciaio (archetti) da installare in varie zone del territorio comunale». Non è da escludere che una parte serva per sostituire alcuni dissuasori danneggiati magari in seguito a qualche incidente, ma gli interventi riguarderanno anche nuovi provvedimenti per limitare i parcheggi fuori dalle regole. Solo nel periodo di picco dell'emergenza sanitaria il fenomeno, come conseguenza delle restrizioni, si era affievolito. Una volta che le normali attività sono cominciate a riprendere e il traffico in strada è aumentato, sono triplicati i casi di sosta selvaggia praticamente in ogni zona della città. Per contrastare i casi più critici, oltre a controlli continui con tanto di sanzioni a pioggia, scattano periodicamente anche interventi di installazione di pali dissuasori. Solo negli ultimi anni ne sono stati installati a centinaia, ma le aree da proteggere sono tante e spesso, come accade ad esempio in via Pascoli, i paletti non bastano a limitare il caos sosta.

Ri.Ga.