Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:00

LA STORIA

Un incubo durato tre anni. Fatto di messaggi, regali, pedinamenti e pure 100 profili social da cui stalkerare la donna diventata la sua ossessione. Ma alla fine ha passato una notte in questura, è stato condannato e adesso non potrà entrare a Perugia per tre anni: sperando tutto questo basti per far tornare vivibile la vita alla ragazza che lo ha subito così a lungo. La polizia ha infatti arrestato per atti persecutori - ai danni di una influencer nella night life perugina - un 27enne già noto alle forze dell'ordine perché destinatario di un ammonimento da parte del questore.

Tutto è iniziato appunto circa tre anni fa quando l'uomo, dopo un incontro casuale nel locale dove la donna lavorava, l'ha contattata tramite social. All'inizio era parso come un comune approccio, ma dopo qualche messaggio senza ricevere risposta, l'uomo si è fatto sempre più insistente inviando anche una quarantina di regali, compresi rose e peluche. Infastidita dalle avances, la ragazza ha deciso quindi di bloccare il 27enne su vari social, ma purtroppo senza sortire alcun esito. L'uomo infatti, nonostante i continui rifiuti della donna, in preda all'ossessione, ha iniziato a creare oltre 100 falsi profili dai quali ha continuato a molestarla.

Ma è stato quando ha iniziato ad appostarsi fuori dall'abitazione della donna che la stessa, in preda al panico, ha deciso di passare al contrattacco e in questura ha chiesto un ammonimento finalizzato, come spiega una nota firmata dal procuratore capo Raffaele Cantone, a «ricondurre l'uomo a una condotta corretta e a farlo desistere dal suo atteggiamento persecutorio». Ma il 27enne non si è affatto arreso, continuando a pedinare la sua vittima e inviandole anche foto che la ritraevano nelle sue attività quotidiane, prove che fosse costantemente dietro di lei. Un comportamento inquietante che ha portato la ragazza, abbastanza nota per la sua attività di promozione via social dei locali in cui lavora, a trasferirsi a casa dei suoi genitori e a interrompere il suo lavoro come influencer per paura che, dai contenuti pubbliciati, l'uomo potesse risalire ai luoghi in cui trovarla.

Ma non solo. Il comportamento persecutorio, infatti, insieme ai messaggi che nel frattempo avevano assunto toni minacciosi, hanno indotto la giovane a chiedere di nuovo aiuto alla polizia, che ha attivato un servizio di monitoraggio nei luoghi frequentati dalla ragazza. Finché, pochi giorni dopo, è stata di nuovo avvicinata dal 27enne mentre si trovava in un noto locale della città insieme alle sue amiche. A quel punto, allarmata dalla sua presenza, la giovane ha avvisato il numero di emergenza che ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno quindi colto in flagrante il giovane che, considerati l'ammonimento e i suoi precedenti, è stato arrestato e accompagnato negli uffici di via del Tabacchificio e poi trattenuto nelle camere di sicurezza della questura. Il giorno successivo è stato processato per direttissima: per le accuse contestate dal sostituto procuratore Tullio Cicoria, dopo aver convalidato il suo arresto, il giudice Carla Maria Giangamboni ha sottoposto il 27enne (difeso dall'avvocato Luca Cecili) alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, nonché al divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

Ma soprattutto per lui è stata emessa dal questore Giuseppe Bellassai la misura del foglio di via obbligatorio per tre anni da Perugia, essendo residente in un comune vicino. E forse adesso la giovane riuscirà a ricominciare a respirare.

Egle Priolo