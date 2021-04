6 Aprile 2021

UMBERTIDE

«L'acquisizione del 50% del capitale di Splendorini srl da parte di un'azienda lombarda, leader in Italia ed in Europa nel settore del trattamento rifiuti, la Montello spa», in un'interrogazione presentata in consiglio comunale da Umbertide Cambia. «E' una buona o cattiva notizia per gli abitanti di Calzolaro, l'Altotevere e l'Umbria?», chiede Gianni Codovini, dalla minoranza. «La nuova partnership punterà immediatamente alla piena utilizzazione delle 50mila tonnellate di lavorazioni autorizzate». Per raggiungere questo obiettivo, osserva, bisogna «ottimizzare l'impianto attualmente gestito con i necessari interventi urbanistici e per la sicurezza, realizzare soluzioni viarie che consentano di dare una risposta al traffico di mezzi pesanti, in aumento». I tempi? «Non indifferenti per la pace ambientale dei cittadini, notevoli gli investimenti, pubblici o privati, da mettere in campo. Oppure l'azienda opterà per un'immediata delocalizzazione?», conclude Uc avvertendo: «L'operazione potrebbe impattare su tutto il sistema regionale della gestione dei rifiuti». L'assessore Francesco Cenciarini rassicura: «La situazione è seguita con molta attenzione da Comeune e Regione anche tramite Arpa».