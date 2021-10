Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Tute d'ordinanza e qualche cane, il Comitato libera cerca, ramo dell'Associazione tartufai Altotevere, ha portato in piazza la protesta. Una sessantina di cavatori, compresi quelli giunti dal Perugino per solidarietà, ha ripetuto il no alla «concessione incontrollata di tartufaie controllate» che «preclude l'esercizio della libera ricerca, quindi costituisce un abuso». Ha sollecitato un tavolo dove affrontare nodi cruciali come il «territorio per la libera cerca ridotto di una grossa percentuale in pochi anni» oppure la «concessione delle tartufaie controllate fatta in maniera superficiale non ottemperando a quanto previsto dalla legge».

Temi accennati dal vice presidente dell'Associazione Lorenzo Tanzi all'assessore regionale Roberto Morroni, che ha dato la disponibilità per un incontro a breve. Concetti via via ribaditi a Simona Meloni, vice presidente dell'assemblea legislativa di palazzo Cesaroni, al consigliere regionale Michele Bettarelli, all'onorevole Catia Polidori, al sindaco Luca Secondi ed a Luciana Bassini, a Mauro Severini, presidente della Mostra nazionale del tartufo bianco, inaugurata in piazza Matteotti. Fino a tutto domani il centro storico diventa scrigno di prelibatezze. Questa nuova edizione ha sì l'inconfondibile profumo della trifola, ma anche della ripartenza con un'attenzione particolare alla territorialità e tipicità del patrimonio agroalimentare. Si conferma vetrina d'eccezione per celebrare le varietà del prezioso tubero favorite dal microclima della zona. «Con il contributo di tutti siamo riusciti ad allestire una manifestazione in sicurezza, mantenendone vivo lo spirito che è parte integrante del nostro tessuto cittadino, della storia, delle tradizioni», sottolinea Severini. «Il tartufo caratterizza da sempre il territorio, la mostra da oltre quarant'anni riesce a promuovere la città e le altre eccellenze culturali, storico-artistiche, ambientali», aggiunge Secondi. Né mancano degustazioni gratuite organizzate tramite il progetto De Gustibus, mentre i cooking show permettono inconsuete esperienze a base di piatti tradizionali. Molti gli eventi di contorno grazie alla collaborazione con i partner della mostra fra cui l'Istituto di Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti e l'Associazione nazionale città del tartufo.

Walter Rondoni