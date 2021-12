Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:02

CATTIVE ABITUDINI

Interi pezzi di città sempre più sotto scacco della sosta selvaggia. Di episodi ne accadono in centro come in periferia. Ma nell'acropoli e la fascia che la circonda la lista dei casi, manco a dirlo, è sempre più lunga. E l'indignazione continua inevitabilmente a montare, sia per chi si sposta abitualmente a piedi, ma anche da parte di chi usa i mezzi di trasporto pubblico. Già, perché capita anche di trovarsi intrappolati all'interno di una pensilina del bus, durante l'attesa dell'arrivo del mezzo. Di più: c'è chi racconta di una automobile, in sosta su un marciapiede antistante la pensilina, a sua volta intrappolata da altre auto parcheggiate a loro volta davanti all'area dove il bus dovrebbe potersi fermare per far salire e scendere i passeggeri. Una scena che a raccontarla pare assurda, ma è quello che si è visto di fronte un giovane perugino in questi giorni nell'asse di via Fiorenzo Di Lorenzo. La zona è caotica, ma il problema è che in quello slargo, un prosieguo della striscia di parcheggi che comincia poco l'ingresso alto del Don Bosco, tanti hanno preso l'abitudine di lasciare l'automobile e salire in centro. Così, chi arriva lì per altri motivi (c'è anche l'ufficio permessi proprio in quel punto), non trova mai posto ed è costretto a parcheggiare dove capita anche per pochi momenti necessari a fare una pratica in ufficio. Con quest'ultima segnalazione, continua a farsi sentire in città il problema della sosta.

L'area del centro per quantità di cittadini che vi si recano ogni giorno sommata a quella di residenti, è la più caotica di tutte. Ma spesso è la mancanza assoluta di buon senso che porta le situazioni ad esplodere, passando da semplici momenti di ingorgo a caos totale. Come accade, passando alle segnalazioni che corrono veloci via social network, alla situazione che si verifica spesso nella zona della stazione di Sant'Anna. Nell'area antistante l'accesso al piazzale dei bus, ci sono spesso e volentieri auto parcheggiate in piena curva. Una situazione oltre che scorretta, di pericolo per chi passa lì. Non migliora la zona in corso Bersaglieri, così come a ridosso dei Tre Archi, in Corso Cavour, dove c'è sempre il tema delicato del pilomat kappao. Continua infine il dibattito sul corposo passaggio di mezzi, anche pensanti, in corso Vannucci e piazza IV Novembre. Tanti continuano a chiedere soluzioni nuove per lo scarico delle merci. Dalle cattive alle buone notizie. Domani in commissione Urbanistica di palazzo dei Priori discussione sulla possibile realizzazione di passaggi pedonali luminescenti in città. Lo spunto da un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Blu.

Riccardo Gasperini