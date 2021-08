Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

CASTIGLIONE DEL LAGO Rifiuti selvaggi, al via l'operazione boschi puliti per la salvaguardia anche degli incendi. Arriva il Patto di collaborazione per la raccolta dei rifiuti abbandonati che dà ufficialmente l'avvio alla campagna di sensibilizzazione rivolta ai beni comuni boschivi del territorio, con la Tsa, la Trasimeno servizi, che ha deciso di garantire la fornitura di guanti per i partecipanti, sacchi per differenziare i rifiuti raccolti e si occuperà poi del trasporto del materiale con i propri mezzi. Durante la raccolta che si svolgerà domenica, dicono gli organizzatori «nel caso di ritrovamento di rifiuti molto ingombranti, pericolosi o molto inquinanti, i volontari delimiteranno la zona e ne indicheranno l'esatta posizione con sistemi satellitari, per consentire un successivo intervento di ditte specializzate per la rimozione e lo smaltimento». Lo scopo del progetto «è contrastare l'abbandono di rifiuti negli spazi boschivi comunali e il verificarsi di incendi attraverso le attività di ripulitura di spazi verdi boschivi pubblici del territorio comunale castiglionese».

Il Patto è nato come un contratto fra enti, società di servizi e un'associazione di volontari, Quelli del 65, che opera nel territorio dal 2016 ed è stato siglato da Mauro Marinelli (per il Comune), da Andrea Marchesini (Afor), da Alessia Dorillo presidente di Trasimeno Servizi Ambientali e da Gabriele Olivo in qualità di presidente dell'associazione Quelli del 65.

S.Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA