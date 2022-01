Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

L'INTERVENTO

CASTIGLIONE DEL LAGO Troppe infrazioni stradali, invasioni di corsia, mancata precedenza ai pedoni e tanti altri comportamenti pericolosi per la viabilità, tra automobilisti distratti e segnaletica invisibile. Ed è proprio su questo punto che l'amministrazione ha deciso di mettere subito mano ai segnali che non si vedono e che non permettono una corretta viabilità a causa della loro mancanza o vetustà, con lavori di rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale tra centro e frazioni. E tutto questo in seguito alle «segnalazioni della polizia locale e dei cittadini, verificate effettive dice il Comune - secondo cui gli autoveicoli in sosta o transitanti nelle strade comunali non rispettano la delimitazione degli stalli, gli attraversamenti pedonali, le corsie di marcia anche invadendo e rendendo pericoloso l'utilizzo della pista ciclabile, e questo a causa della vetustà della segnaletica stradale orizzontale esistente non più correttamente visibile soprattutto nelle ore notturne».

Una presa d'atto che ha spinto la guida cittadina «a provvedere in merito con un intervento straordinario in somma urgenza per ripristinare la sicurezza stradale di veicoli, pedoni e ciclisti tracciando o ritracciando la segnaletica delle principali vie, piazze e strade comunali del capoluogo e delle frazioni». Intanto, sempre in tema di sicurezza, il Comune di recente aveva deciso di piazzare un sistema di videosorveglianza sul confine della vicina Toscana. Un punto strategico per tenere sotto controllo i passaggi di autovetture da un territorio all'altro e per individuare eventuali spostamenti sospetti in seguito a infrazioni o furti. L'idea è di installare un nuovo punto di controllo video grazie a una postazione fissa in ingresso dalla strada regionale 71 (in provincia di Arezzo) per la lettura targhe dei veicoli, con funzioni di polizia stradale.

