16 Marzo 2021

IL CASO

CASTIGLIONE DEL LAGO Le pari opportunità? Non solo nella politica e nel mondo del lavoro, ma anche per i nomi di vie e piazze. A Castiglione si accende il dibattito sulle denominazioni delle strade che riguardano più il sesso maschile che quello femminile. Ed ecco che c'è chi spera in un cambio di marcia e propone di ripensare la toponomastica, dando il giusto spazio anche a nomi femminili, così da dare le stesse opportunità tra i due sessi anche quando si tratta di luoghi del territorio.

L'idea arriva sotto forma di ordine del giorno presentato dalla presidente della quinta commissione consiliare Beni comuni, politiche giovanili, Rosella Paradisi dal titolo eloquente: «Pari opportunità e rapporti con le frazioni, toponomastica femminile, intitolazione strade, vie, spazi urbani a figure femminili». Una proposta approvata da tutto il consiglio che, in sostanza, prevede l'intitolazione di luoghi pubblici a figure femminili in misura sempre più paritaria «poiché riteniamo doveroso offrire alla nostra collettività una visione della storia completa del contributo degli uomini e delle donne».

Nella relazione la presidente Paradisi spiega «che i nomi delle strade, delle piazze e degli altri luoghi contribuiscono a creare la nostra cultura, la nostra identità di popolo, ma soprattutto che la riflessione e la ricerca storica sul vissuto quotidiano degli spazi urbani ci proiettano verso una futura condivisione del nostro immaginario con una ricostruzione di una storiografia più equa e bilanciata che confidiamo potrà aiutare a contrastare stereotipi e discriminazioni del presente e futuro».

D'altronde di esempi sulla carenza dei nomi femminili per vie e piazze ce ne sono tanti. Infatti, in base a un censimento toponomastico nazionale condotto dall'Associazione toponomastica femminile emerge «che la media di strade intitolate a donne va dal 3 al 5% (in prevalenza Madonne e Sante), mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40%. In media per 100 strade intitolate a uomini, ce ne sono solo 7 intitolate a donne».

Ora la cittadina lacustre vuole cambiare strada, con la richiesta della commissione pari opportunità di avviare subito, tra l'altro, «la revisione della toponomastica per verificare la percentuale di genere nella assegnazione, di intitolare in breve tempo strade cittadine e spazi pubblici a donne, il tutto preceduto da un dibattito cittadino, promuovendo anche nel settore scolastico l'iniziativa con concorsi di idee tra studenti che si potranno confrontare sulle scelte dei nomi di donne da assegnare alle strade cittadine».

Selenio Canestrelli

