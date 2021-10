Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

LA VICENDA

CASTIGLIONE DEL LAGO Da oltre due anni non possono riabbracciare il loro figlio e per domani i genitori di Riccardo Capecchi hanno organizzato insieme al comitato Verità su Riccardo una marcia per non lasciarlo solo. L'appuntamento è per le 21 in Piazza Gramsci, a Castiglione, da dove familiari, amici, cittadini e istituzioni continueranno a lottare per la sua libertà. «Chiediamo che venga rimpatriato subito», dice il coordinatore del comitato, Paolo Brancaleoni. Il fotografo castiglionese è trattenuto in Perù dal maggio del 2019, invischiato in una vicenda giudiziaria assurda. Partito per il Sud America convinto di dover realizzare un reportage si era fatto intestare un veicolo a suo nome per abbattere i costi ma il gruppo di persone con cui viaggiava è stato arrestato per traffico di stupefacenti. Quel mezzo di trasporto è il motivo per cui Capecchi è ancora nel limbo. Quella dei suoi genitori è una vita che si torce nell'attesa di una notizia positiva, ed è lo stesso motivo per il quale anche Riccardo resiste dall'altra parte dell'Oceano.

«Vivo con gli aiuti economici della mia famiglia e la generosità di tanti amici, che ringrazio», racconta il fotografo al termine di un'altra giornata fatta d'attesa e piena di niente.

«Sono stato totalmente privato della mia vita. Paralizzato in un contesto che mi obbliga come in esilio. Vivo con l'umiliazione di non potermi guadagnare la mia vita, non posso neanche lavorare. Questi lunghissimi anni stanno logorando me e la mia famiglia». Capecchi ha l'obbligo di firma e non può allontanarsi dall'abitazione. Prima una casa famiglia, poi col Covid nemmeno quella. Ha dovuto rimediare in qualche modo. Intanto la giustizia resta quasi immobile.

«C'è stato un cambio di magistrato e il nuovo Pm ha fatto di tutto per riaprire il caso e cambiare la mia posizione». Da estraneo ai fatti è passato a complice perché «credono inverosimile che io non sapessi che vita avesse alle spalle colui che mi aveva ingaggiato». Per Riccardo Capecchi la richiesta di pena è molto lunga «ma l'accusa non ha presentato una teoria accusatoria e tanto meno corregge gli errori presenti e quindi si va avanti ad obiezioni. Siamo in una fase di stallo dall'inizio dell'anno». La vita di Riccardo Capecchi in Perù è una sfilza di privazioni. «Qui vivo da irregolare. Non posso accedere a servizio sanitario se non privato, non posso firmare contratti notarili per il visto scaduto e non rinnovabile. Non posso esercitare la mia professione perché tutto il mio materiale è sotto sequestro».

Futuro? «Il mio avvocato vuole chiedere la sostituzione del Pm ma qui novità non ce ne sono, sembrano non esserci mai. Questa storia potrebbe andare avanti all'infinito».

Gianni Agostinelli

