Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

LA BUONA NOTIZIA

CASTIGLIONE DEL LAGO Un anziano su un piccolo mezzo di trasporto per invalidi intento a raccogliere cartacce e plastiche dal ciglio della strada. Una fotografia condivisa nei giorni scorsi da molti utenti sui social, che colpisce per la sua immediatezza. E giorno dopo giorno, come acqua che scava la roccia, il lavoro di Bruno Cocchi, 85 anni il prossimo dicembre, continua ad essere esempio e valore per Castiglione del Lago. Da almeno dieci anni scende in strada utilizzando un deambulatore oppure una vecchia bici oppure ancora la macchina elettrica per invalidi che gli sono indispensabili per muoversi ma che usa anche come strumenti d'appoggio per la raccolta dell'immondizia, stando bene attento a dividere carte, plastica e vetro.

Nelle strade più trafficate di Castiglione del Lago adiacenti alla sua abitazione, spostandosi dal cimitero alle scuole fino al lungolago, Bruno Cocchi cerca di tenere pulita la sua città raccogliendo le sporcizie che trova sul suo percorso e che l'inciviltà non fa mai venire meno. A Bruno da anni è stato diagnosticato il Parkinson ma quando si sente in forze continua la sua vita normalmente, indipendentemente dalle stagioni, per pulire i bordi delle strade, i prati e i marciapiedi ma anche per dare l'esempio col suo lavoro.

Per molti anni si è speso nelle attività sociali della cittadina lacustre anche come volontario Avis e poi evidentemente ha sentito l'esigenza di continuare a rendere onore a se stesso e alla comunità in cui vive mettendosi in proprio. Facendolo secondo le proprie possibilità. L'anno passato a Cocchi è stato riconosciuto un attestato pubblico da Legambiente e Comune. Riconoscimento che fanno bene allo spirito combattivo di Cocchi, così come la stima di molti che lo incontrano, anche se, non manca di sottolineare lui stesso con ironia ci fosse mai uno che chiama per venirmi ad aiutare.

Gianni Agostinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA