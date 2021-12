Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

CASTIGLIONE DEL LAGO Mascherina e green pass rafforzato non frenano il successo di Luci sul Trasimeno, che prosegue a tambur battente fino al 9 gennaio senza modifiche e seguendo quasi per intero il suo programma: il percorso dell'Albero disegnato sull'acqua andrà avanti «Grazie al piano di sicurezza redatto con la Prefettura di Perugia a novembre e adottato da Eventi Castiglione del Lago in anticipo sui tempi - fanno sapere gli organizzatori - che prevedeva una possibile recrudescenza della pandemia. Il flusso degli spettatori è buono, nonostante la situazione sanitaria e nonostante le molte giornate di maltempo che hanno caratterizzato questo mese di dicembre. Unica novità di questi giorni è l'annullamento degli spettacoli itineranti, le attività in piazza e lungo le strade del centro storico, questo per non favorire gli assembramenti».

Rimangono in attività la ruota panoramica e la pista di ghiaccio, con la Casa di Babbo Natale che rimane aperta con il laboratorio di #ascaniopesciolinogeniale ma con nuovi giorni di apertura, mentre il percorso Albero, il presepe monumentale del Cardinale Fulvio Della Corgna e gli spettacoli alla Rocca Medievale mantengono gli stessi orari.

S.Can.

