Martedì 18 Gennaio 2022, 05:00

IL PROBLEMA

CASTIGLIONE DEL LAGO Cinghiali e specie selvatiche in giro per le strade, è record di incidenti: nella sola provincia di Perugia e in un anno si sono registrati 300 sinistri legati alla fauna selvatica, di cui una cinquantina nel comprensorio del Trasimeno, con la Provincia che, insieme a tutte le forze dell'ordine, si dice attiva 24 ore su 24 «per intervenire in caso di incidente, in stretta collaborazione con la polizia provinciale che ha messo a disposizione una squadra di dieci agenti per effettuare i rilevamenti, dalle 7 alle 19, con la prospettiva di estendere il servizio anche nelle fasce orarie notturne».

Ed ecco che si punta alla prevenzione con un sistema di dissuasori per cercare di limitare al massimo gli incidenti. Infatti, il servizio progettazione viaria dell'Ente ha predisposto «altri quattro sensori a infrarosso per rendere ancora più efficace il dissuasore che previene gli incidenti stradali causati da fauna selvatica lungo la S.P. 303 della Romea (nel comune di Castiglione del Lago). Un tratto stradale contraddistinto da un alto grado di pericolosità a causa del frequente attraversamento di animali selvatici». Si tratta, spiegano i tecnici «di un dispositivo innovativo per la gestione e riduzione delle collisioni con la fauna selvatica che attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo. Il sistema è basato su radar e sensori termici, se l'automobilista non diminuisce la velocità, entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l'animale».

«Dopo un attento monitoraggio del funzionamento di questo impianto spiega Lanfranco Ghiani, responsabile del progetto, riferendosi al nuovo dissuasore sulla Romea e visto il transito di animali selvatici su questo specifico tratto, abbiamo ritenuto di integrarlo con quattro sensori per renderlo ancora più efficace». In contemporanea sempre la Provincia è intervenuta sulla S.R. 599 al km 12 e 13 (presso la cosiddetta Curva di Braccio nel comune di Panicale) per riparare alcuni fori che la fauna selvatica, in particolar modo cinghiali, hanno praticato sulla rete di contenimento della scarpata.

S.Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA