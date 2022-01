Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

CASTIGLIONE DEL LAGO L'albero sull'acqua del Trasimeno ha sfidato la pandemia e ha vinto. Eventi Castiglione del Lago fa il bilancio «che resta positivo - dice l'associazione organizzatrice - in un contesto di difficoltà e in un quadro di incertezza legato al Covid e la conseguente paura che si è generata tra la gente, non immaginavamo tanto successo di pubblico: aver attirato a Castiglione decine di migliaia di visitatori da tantissime regioni italiane è un risultato estremamente positivo in queste condizioni». Insomma il record ha resistito, ed è sempre in crescita anche la visibilità dell'evento e «i dati dei contatti nei social media lo certificano: un ottimo incremento del 65% di fan rispetto a due anni fra, 740 ore di filmati guardati e ben 1,5 milioni di impressions sui post, con servizi giornalistici rilanciati da importanti testate in Australia, Stati Uniti e Sud America. Un riscontro che ci dà molta soddisfazione - dice il presidente di Eventi Marco Cecchetti - Più di 50 imprese hanno supportato il progetto da subito, aderendo con entusiasmo: poi la campagna adotta una luce ha sensibilizzato ancora i nostri cittadini ed i turisti. Ma quello che abbiamo fatto sin dall'inizio è stato lavorare per la comunità». Intanto, l'albero attende di essere inserito nei Guinnes dei primati.

S.Can.