22 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







CASTIGLIONE DEL LAGO È accusato di violenza sessuale, portato in carcere in seguito alla condanna definitiva dopo tutti i gradi di giudizio. Un uomo di circa cinquanta anni originario del Lazio è stato portato nel carcere di Capanne per violenza sessuale continuata. A trarlo in arresto sono stati i carabinieri della locale stazione che hanno agito in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, ufficio esecuzioni penali.

I militari dell'Arma hanno eseguito l'ordinanza in quanto il soggetto è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione dopo essere stato sottoposto a tutti i gradi di giudizio. La condanna definitiva, infatti, fanno sapere i militari, è arrivata al termine delle sentenze con la Suprema Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso e sancito la definitiva condanna. In particolare, i fatti commessi dal cinquantenne risalgono a oltre un decennio fa, nel periodo compreso dal 2007 al 2010. L' arrestato è stato, quindi, condotto presso gli uffici della stazione carabinieri di Castiglione per le incombenze di rito per poi essere portato nel carcere di Capanne.