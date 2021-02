IL MESSAGGIO

CITTA' DI CASTELLO A un anno dal primo caso Covid 19 a Codogno, il sindaco Luciano Bacchetta e il vescovo monsignor Domenico Cancian si sono riuniti in preghiera nella cripta della cattedrale. «In un luogo molto caro ai tifernati, davanti ai patroni Florido, Amanzio, Donnino rinnoviamo un momento simile a quello vissuto a marzo a Santa Maria delle Grazie per chiedere la fine della pandemia, la guarigione di coloro che soffrono, il conforto er chi sta prestando servizio alla comunità con grande abnegazione e disponibilità».

Nella circostanza il presule ha ricordato «con tanta gratitudine coloro che si sono adoperati da subito per far fronte a questo terribile male» e gettato uno sguardo alla situazione nazionale. «Si è formato il nuovo Governo che si è dato come primo impegno di combattere il virus, quindi di procedere alla ricostruzione del nostro Paese, voglia il Signore sostenere l'impegno responsabile di ognuno a realizzare il programma condiviso da una grande maggioranza parlamentare, cosa che ci fa ben sperare».

Quindi, nel richiamare il messaggio di Mario Draghi ha ricordato: «Qualche tempo fa parlando ai giovani disse che oggi c'è particolarmente bisogno di conoscenza, coraggio e umiltà, tre ingredienti che ci portano dalla parte giusta». Ma ieri è arrivato anche un ulteriore segnale di speranza. La sala del consiglio comunale ha ospitato un nuovo matrimonio in zona rossa. Eleonora Della Rina e Giorgio Margheri si sono promessi amore eterno davanti all'ufficiale di stato civile Daniela Salacchi. Testimoni Emanuela Della Rina e Maria Telene Margheri.

