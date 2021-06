VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Prime carte sul tavolo delle amministrative. All'Unione comunale del Pd, il vice sindaco uscente Luca Secondi ha ufficializzato la sua disponibilità a correre come primo cittadino. Ringraziamenti di prammatica e risposta affidata all'intera coalizione, probabilmente entro la prima settimana di luglio per passare poi agli incontri sul territorio. Secondi dovrà adesso ottenere l'ok delle forze di sinistra che sembrano aver raggiunto una convergenza sulla linea da adottare. Oltre ai Dem, Psi, Castello Cambia, CiviciX.

Porte aperte ai cespugli della coalizione, a cominciare da Azione, non escludendo Italia Viva qualora riuscisse a conquistare spazi nel territorio. In tasca la disponibilità di M5s. «Dal 1993 mai il centrosinistra si è presentato unito a Città di Castello, non è facile mettere insieme percorsi così antichi», ammette chi delle questioni tifernati ha lunghissima esperienza. Forse per questo, ma anche per evitare il rischio imboscate sarebbe al tramonto l'idea delle primarie. In un momento dove l'equilibrio è questione di «sfumature» la parola d'ordine è mediare. Intanto, giovedì sera, qualcuno avrebbe tirato fuori dal cassetto altri nomi. Rosario Salvato, vice presidente della Fondazione Burri, una lontana esperienza da vice sindaco esterno nella giunta Cecchini. Allora fu scelto per sbarrare la strada a Bacchetta. Oggi tra Cecchini e Bacchetta è scoppiata la pace, eppure qualcuno insiste nella dietrologia. E poi Luciana Bassini, assessore dell'esecutivo in carica, che nelle urne potrebbe attirare consensi al di là degli schieramenti. Entrambi, comunque, non avrebbero troppe chances di giungere all'esame degli alleati.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:01