L'EVENTO

CITTÀ DI CASTELLO Un appuntamento molto sentito, ieri mattina, nella chiesa di Nuvole. Una memoria di fede, storia, tecnologia. La festa del Patrono. Anche quest'anno il parroco, don Giorgio Mariotti, ha voluto celebrare la festa di San Biagio con la benedizione delle gola, di chi usa cellulari e social. Gli stessi mezzi con i quali il sacerdote ha trasmesso la Messa in diretta Facebook sulla pagina Parrocchia di Nuvole. Una celebrazione con la semplicità richiesta e necessaria, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio. Posti contingentati, presidi, distanziamento. Una benedizione hi-tech ed in streaming di telefonini, computer, tablet, piattaforme, social ed altri ritrovati della tecnologia indispensabili in un periodo in cui i contatti personali sono forzatamente allentati. Don Mariotti, prete cybernauta, di Nuvole, Lerchi, Piosina, Astucci, ideatore da cinque anni di questa iniziativa unica in Italia, l'aveva annunciato, ovviamente via social, ai fedeli ed a coloro che ogni volta lo seguono con interesse ed attenzione. Quasi al termine del rito il messaggio, inaspettato, del vescovo monsignor Domenico Cancian. Un messaggio vocale che i presenti e quelli online hanno ascoltato dallo smartphone di don Giorgio. «La comunicazione umana dovrebbe servire a diffondere messaggi veri, finalizzati alla fratellanza universale», ha esortato il presule. «Dovrebbe servire a sostenere, favorire questa fraternità, a creare relazioni buone ed amicizie vere, a costruire la pace e la concordia, a offrire incoraggiamento e fiducia, esprimendosi con i toni giusti».

Walter Rondoni

