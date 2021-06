SICUREZZA

CITTA' DI CASTELLO Si stringe il cerchio sui giovani coinvolti nella rissa scoppiata in piazza Fanti nella notte fra giovedì e venerdì. I carabinieri della Compagnia, coordinati dal capitano Giovanni Palermo, hanno ascoltato testimoni ed acquisito le immagini delle telecamere della zona.

Visionandole, capiranno chi ha partecipato al tafferuglio (mezza dozzina di ragazzi forse, numero limitato di sicuro) e chi ha assistito, magari arrivando dai vicoli circostanti. Sembra che poco prima delle 3, quando il 20enne italiano di origini straniere ha colpito al volto un coetaneo sudamericano con una bottigliata, la gente in giro non fosse molta. Sembra che la situazione fosse assolutamente tranquilla, monitorata da una pattuglia dell'Arma e da una del Commissariato. Per quale motivo si sia scatenato il putiferio lo stabiliranno le indagini. Un apprezzamento non gradito ad una ragazza, qualche vecchia ruggine, un'offesa. Ci sta tutto, amplificato dalle bevute.

Intanto, si è svolta la direttissima per il reato di rissa, cui era accusato l'italiano arrestato. Il giudice ha convalidato il provvedimento, stabilito l'obbligo di firma e il divieto di uscire di casa nelle ore serali. «Il ritorno alla normalità, il recupero dei luoghi e degli spazi pubblici devono necessariamente caratterizzarsi per comportamenti improntati al senso civico, al rispetto delle regole di convivenza», commenta il sindaco Luciano Bacchetta.

Quindi, rispetto all'accaduto sottolinea: «Le esigenze di lavoro degli operatori commerciali e degli esercizi pubblici, il ritorno graduale alla normalità, la convivenza civile vanno salvaguardati, ognuno deve fare la propria parte». Intanto, dall'altra sera fino al 5 luglio è in vigore l'ordinanza che di giovedì, venerdì, sabato e domenica limita vendita e somministrazione di bevande alcoliche, utilizzo di contenitori di vetro dalle 22 alle 6 del giorno successivo nelle aree delimitate dalla mura urbiche. In pratica impedisce l'asporto contro «fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso in frantumi». Nello stesso periodo, ma dalle 1 alle 6 di venerdì, sabato, domenica, lunedì è vietato «vendere, distribuire o somministrare, a qualsiasi titolo, prodotti alcolici di qualunque gradazione».

Nel frattempo, avvertono Bacchetta e l'assessore delegato Michela Botteghi «la Polizia Municipale e le forze dell'ordine effettueranno nelle ore serali controlli nel centro storico per verificare l'osservanza delle norme anti Covid e tutelare la sicurezza».

