CITTA' DI CASTELLO Scoperti anche grazie alla collaborazione dei cittadini i giovani coinvolti nella violenta rissa del 18 giugno in piazza Fanti. La certosina attività investigativa dei carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia comandata dal capitano Giovanni Palermo ha ricostruito nei dettagli quella notte di mala movida e dato un nome ai responsabili. Tutti giovanissimi, dai 20 ai 24 anni. Un lavoro lungo, delicato che ha preso le mosse fin da subito ed ha impegnato gli inquirenti nell'esame fotogramma per fotogramma delle immagini delle telecamere comunali.

Sebbene fossero ad una certa distanza, hanno fornito dettagli importantissimi. A quei frame si sono aggiunti i video registrati da privati utili per far luce sulla vicenda insieme a decine di testimonianze. Ultima tessera del puzzle, il controllo dei referti delle persone che in quelle ore erano ricorse alle cure dei del Pronto Soccorso per ferite compatibili con il tafferuglio. E' emerso così che l'iniziale litigio fra pochi in breve sfociò in una rissa con la presunta partecipazione di nove ragazzi. Oltre al 21enne arrestato in flagranza ed al suo coetaneo gravemente ferito, gli uomini dell'Arma hanno identificato altri sette, presunti partecipanti, di cui tre italiani dai 20 ai 24 anni.

La maggioranza abita nel Tifernate ed in comuni limitrofi, altri vengono dall'Aretino. Tuttora da chiarire perché il gruppo si è fronteggiato a calci, pugni, bottigliate. Forse l'apprezzamento non gradito ad una ragazza, forse rivalità per futili motivi anche se l'alcol avrebbe avuto un ruolo determinante. Per tutti è scattata la denuncia alla procura della Repubblica. Le singole responsabilità per l'ipotesi di reato di rissa sono al vaglio della magistratura. Sono le 3 di un venerdì notte fino a quel momento tranquillo.

Qualcuno perde la testa. Arriva il Radiomobile, è il fuggi fuggi. A terra un sudamericano, residente a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, presenta un profondo taglio fra collo e nuca, sembra causato da una bottigliata. I militari lo soccorrono e lo affidano ai chirurghi per la suturazione della ferita. Quindi dopo un breve inseguimento a piedi bloccano un italiano, di origini straniere, abitante a Umbertide, con una lesione lacero contusa allo zigomo sinistro, forse per un pugno. Sarebbe lui ad aver colpito il coetaneo.

Walter Rondoni

