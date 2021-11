Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Nuovo direttivo del Consorzio Pro Centro che annovera una sessantina di attività commerciali presenti all'interno delle mura urbiche. Ad affiancare i componenti designati dalle associazioni fondatrici Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato (nell'ordine Barbara Migliorati, Flavio Benni, Giacomo Brunetti) sono stati eletti Cristian Braganti, Elena Cenciai, Stefano Picchi, Elena Radici, Virna Rossi, Sara Severini. Presidente è Cristian Braganti, vice Flavio Benni. Ribadito l'impegno a valorizzare il centro storico collaborando con l'amministrazione comunale per garantirne il decoro, la sicurezza, l'accessibilità. Su questi temi durante l'ultima campagna elettorale il Consorzio ha proposto ai quattro candidati sindaco la firma di un patto articolato in otto punti sui quali è stato chiesto un impegno pubblico. Ma il primo obiettivo è coinvolgere ancor più gli operatori, aprire un confronto con gli studi professionali, con le altre realtà associative ed economiche dell'area per creare un'unità d'intenti al fine di ridare vita alla città. Cominciando, intanto, a definire le iniziative in vista delle prossime festività.

W. Rond.