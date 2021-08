Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

L'INCIDENTE

CITTA' DI CASTELLO Resta grave il quadro clinico del ragazzo venuto giù da un terrazzo nel pomeriggio di Ferragosto mentre faceva un gavettone. E' ricoverato con riserva di prognosi in Terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia per i politraumi provocati dalla caduta. Particolarmente complesse, a quanto trapela, le conseguenza alla colonna vertebrale.

Intorno alle 17, in un casale della frazione di Muccignano, al vocabolo Castagneto, il giovane sta scherzando con gli amici ed i familiari della fidanzata, dei quali sembra fosse ospite. Per celebrare come consuetudine la festa dell'estate improvvisa un bagno dalla terrazza del casale alle persone che stanno sotto di lui. Prende una bacinella e la riempie d'acqua.

Al momento del lancio forse perde l'equilibrio, forse viene sbilanciato dal peso del contenitore. Forse la ringhiera, di vecchia concezione, non lo protegge abbastanza. Così quel gioco innocente, quella goliardata, non provoca urla e risate di gioia. Il ventenne piomba a terra da tre metri. Resta immobile, perde i sensi. I presenti, comprensibilmente choccati, chiedono l'intervento del 118. I sanitari soccorrono il ferito, lo stabilizzano, ma per accelerarne il trasferimento in una struttura dove possa essere assistito al meglio e soprattutto il prima possibile chiedono l'intervento dell'elisoccorso. Nel frattempo, arrivano gli agenti del Commissariato di via Morandi. Tocca loro ascoltare i testimoni e ricostruire l'accaduto.

W. Rond.

