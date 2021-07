Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

SOLIDARIETÀ

CITTA' DI CASTELLO Rinunciano ai consueti regali di fine anno, devolvono il ricavato della raccolta fondi al reparto pediatria dell'ospedale di Città di Castello per l'acquisto di dispositivi tecnologici. Contributo consegnato ieri mattina insieme ad una scena in carta pesta realizzata dai bambini quale omaggio a medici e sanitari, raffigurati con camice e mascherine nel loro impegno contro la pandemia.

Accade alla scuola d'infanzia Cavour dove i genitori dei piccoli, un centinaio da 2 a 6 anni, in accordo con gli insegnanti hanno raccolto in un salvadanaio i soldi destinati ai doni per il corpo docente e non. Quei mancati pensierini delle famiglie poi trasformati in un gruzzoletto consentiranno l'acquisto da parte della struttura ospedaliera di strumentazioni da utilizzare dove sono ricoverati degenti coetanei di quelli che frequentano la Cavour. Bella storia di solidarietà che accomuna genitori e figli, insegnanti e personale scolastico. Breve e commovente la cerimonia di consegna del ricavato e del plastico, presenti le insegnanti Patrizia Petruzzi e Pamela Tavernelli, il dirigente del primo circolo didattico Massimo Belardinelli, il direttore dell'Unità operativa di pediatria Guido Pennoni, il dirigente del Presidio Altotevere Giuseppe Vallesi, il coordinatore pediatrico Alfredo Baldicchi, il vice sindaco Luca Secondi, l'assessore alla politiche scolastiche Rossella Cestini. «Il regalo a insegnanti e collaboratori è una tradizione, ma viviamo un periodo non semplice, perciò, prendendo spunto dal nostro progetto di plesso «Ho cura fuori e dentro le mura», abbiamo proposto la donazione per dire grazie al personale che in questa fase emergenziale ha lavorando con dedizione facendo grandi sacrifici», spiega Patrizia Petruzzi. «Abbiamo scelto la Pediatria perché pensiamo che in questa pandemia i principali eroi, oltre a dottori e infermieri, siano proprio i più piccoli, catapultati improvvisamente in una situazione nuova e difficile da affrontare, dimostrando a noi adulti che le cose si possono sopportare senza troppo rumore, adattandosi e rispettando le regole». E i bambini? «Hanno partecipato e collaborato abbracciando varie forme di espressività: dai lavori di cartapesta, aiutati a distanza da un'esperta, ai disegni liberi, fino ad indossare gli abiti di medici e sanitari con i costumi realizzati per la festa di fine anno».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA