21 Marzo 2021

L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Da Cgil, Cisl, Uil sostegno alla Casa della salute. Antonello Paccavia l'ha definita necessità inderogabile per rafforzare la sanità pubblica territoriale, per efficientarne i servizi, per integrare i soggetti operanti nel territorio. Ha poi ribadito che la collocazione ideale è l'ex ospedale, proprietà della Regione Umbria, determinante per il recupero di una costruzione in un quartiere molto importante. A giorni partirà una raccolta firme in merito. La direttrice del Distretto Altotevere Asl 1, Daniela Felicioni, ha condiviso la necessità di una struttura simile, di investire nella sanità pubblica e di prevenzione. Il sindaco Luciano Bacchetta ha ricordato che l'amministrazione ha previsto un progetto per l'ex ospedale dove inserire anche la Casa della salute e che le risorse del Lascito Mariani dovranno essere utilizzate in massima parte a tal fine, da sostenere con finanziamenti regionali. L'assessore alle politiche sociali Luciana Bassini ha invece sottolineato come la Casa della salute possa integrarsi con le attività finalizzate ad affrontare problematiche quali le dipendenze, l'Alzheimer, il sostegno alle malattie geriatriche.

