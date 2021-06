LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Giovane e già molto attivo sul mercato altotiberino degli stupefacenti. E' caduto nella rete durante uno dei controlli disposti dal questore di Perugia, Antonio Sbordone, ed effettuati dal Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e dal Commissariato tifernate. E' stata la forte agitazione a tradire il ragazzo, un 24enne residente a Città di Castello, trovato nella propria macchina in una via del centro. Quel nervosismo apparentemente senza motivo ha insospettito gli uomini in divisa. Li ha convinti ad approfondire la situazione, a verificare se la persona che avevano davanti avesse nascosto qualcosa addosso o nell'abitacolo dell'auto.

Dalla perquisizione sono saltati fuori alcuni involucri contenenti hashish, confezionati singolarmente, ed un'ingente somma di denaro. I soldi ed il fumo, dei quali il giovane non ha saputo giustificare il possesso, erano occultati negli indumenti intimi. L'operazione è proseguita nell'abitazione del presunto pusher ed ha consentito il recupero di altre dosi di hashish. Sequestrati 70 grammi di erba e 1100 euro in contante. Di qui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze. Il pm di turno ha disposto i domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Nell'udienza al tribunale di Perugia il giudice ha convalidato il provvedimento ed applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Sempre più spesso giovani e giovanissimi vengono intercettati in Altotevere dalle forze dell'ordine, impegnate senza tregua nella guerra alla droga ed a chi la smercia. Nel week end dell'ultima Pasqua sorpreso un 28enne, in possesso di cocaina, marijuana, spinelli, un bilancino di precisione, materiale per il taglio. Appena 20enne riforniva un coetaneo. Di poco più grande, 24 anni, incurante del lockdown, pizzicato con 25 grammi di coca. Abitavano Firenze e Pisa il 25enne ed il 31enne che viaggiavano con 20 grammi di cocaina. E si potrebbe continuare.

