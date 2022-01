Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

LA SCELTA

CITTA' DI CASTELLO Cambia il gestore dei minibus scolastici. Una determinazione dirigenziale del 29 dicembre ha assegnato la procedura aperta a rilevanza europea alla società Fratarcangeli Cocco che ha sede a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Alla gara, per un importo superiore ai 4,7 milioni, aveva partecipato come ulteriore ed unico concorrente il Rti Caracat, composto da autotrasportatori locali. «Un indubbio colpo all'economia di vallata ed al bilancio familiare e società di numerose famiglie» per Andrea Lignani Marchesani, firmatario di un'interrogazione a sindaco e Giunta. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia chiede lumi «sui margini normativi eventualmente esistenti riguardo al considerare l'offerta economicamente più vantaggiosa quale parametro esclusivo».

Inoltre, attende risposte «su quanto ammosta l'offerta costo-chilometro formulata dai due contendenti, su quali azioni strategiche l'amministrazione intenda operare per ovviare all'evidente stato di disagio in cui si troveranno famiglie ed imprese legate all'autotrasporto locale alla luce di un simile risultato anche tenuto conto delle linee programmatiche che prefigurano un anno di rilancio e sviluppo già nel 2022».

