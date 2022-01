Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:00

LA BATTAGLIA AL COVID

CITTA' DI CASTELLO Vaccinazioni a scuola, nella massima sicurezza, per i bambini da 5 a 11 anni. «Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, Distretto Alto Tevere Usl Umbria 1, direzioni didattiche del primo e secondo circolo di Città di Castello e dell'istituto comprensivo di Trestina nei prossimi giorni verranno allestite le postazioni per somministrare le dosi ad una popolazione scolastica di oltre 1500 ragazzi», annuncia Letizia Guerri, assessore alle politiche scolastiche.

«Ad una settimana dalla richiesta che con il sindaco Luca Secondi abbiamo sottoposto al commissario straordinario per l'emergenza Massimo D'Angelo, diamo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie tifernati che potranno avviare la profilassi».

In queste ore, intanto, si cerca di capire se è disponibile un numero di pediatri sufficiente per attuare il piano che riguarda un ambito molto eterogeneo e di difficile gestione come quello scolastico. I genitori intenzionati a vaccinare i loro bambini, sempre su base volontaria, potranno prenotare attraverso il modulo online predisposto dalla Usl Umbria 1 e messo a disposizione delle direzioni didattiche. «Abbiamo iniziato incontri in videoconferenza con i dirigenti scolastici per programmare l'esecuzione dei tamponi e facilitare le famiglie che in questo momento sono molto provate», spiega Daniela Felicioni, direttore del Distretto Alto Tevere Usl Umbria 1. L'assessore Guerri ha poi ringraziato la dottoressa Felicioni ed i dirigenti scolastici «per la fondamentale collaborazione che ha permesso di raggiungere questo importante risultato che pone la scuola con i suoi studenti più giovani al centro dell'azione congiunta delle istituzioni e della sanità pubblica».

In questo ambito, ieri mattina, al drive through del Centro Servizi di Cerbara un team sanitario dell'esercito italiano si è affiancato agli operatori della Usl Umbria 1 per il tracciamento della circolazione del Covid 19 nella comunità studentesca. I militari coordinati dal colonnello Giuseppe Marchi effettueranno tamponi antigenici sugli allievi delle scuole del comprensorio in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, potenziando lo screening gratuito che attualmente viene garantito dalle farmacie.

W. Rond.

