CITTA' DI CASTELLO Pensando ai più piccoli. Biblioteca e palestra unite da un filo rosso che si chiama inclusione. In occasione della settimana nazionale Nati per leggere Biblioteca Carducci e Usl Umbria 1 propongono due incontri rivolti ai bimbi iscritti all'ultimo anno dell'asilo nido. Oggi e domani a Palazzo Vitelli a San Giacomo, in via XI settembre, dalle 16,45 Elena Serafini e Simonetta Silini propongono letture di Inbook, cioè di volumi che traducono in simboli i testi scritti. Istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie dei bambini, Nati per leggere coincide quest'anno con la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di sabato. Le storie, con le loro parole e le loro immagini, sono fonte inesauribile di stimoli che incidono profondamente sull'itinerario di vita, sono il diritto che Nati per leggere s'impegna a diffondere ed a garantire per proteggere le nuove generazioni dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa.

In questi giorni, intanto, Città di Castello sta diventando laboratorio nazionale di baskin, la pallacanestro inclusiva giocata con squadre miste di persone normodotate e con disabilità. Grazie a Tiferno Pallacanestro, Usl Umbria 1, Cooperativa La Rondine, Associazione I Fiori di Lillà, con la collaborazione del Comune, anche i piccini da 5 a 10 anni potranno praticare uno sport sperimentato in Umbria solo da ragazzi delle scuole superiori. Un primo gruppo di aspiranti mini cestisti è pronto ad unirsi a colleghi da 15 a 20 anni che hanno iniziato l'attività con un evento dimostrativo al Palaioan di via Engels. «Ringraziamo per la determinazione e l'entusiasmo che tutti i protagonisti hanno messo per tenere accesa la fiammella dell'iniziativa nei mesi difficili dell'emergenza e per arrivare oggi a rispettare gli impegni assunti, avviando un'esperienza preziosa ed innovativa», sottolinea il sindaco Luca Secondi. La partita esibizione al Palaioan con ll Campus Leonardo da Vinci di Umbertide, di cui è tutor Silvio Bartolini, apre agli allenamenti settimanali, il giovedì, nella palestra dell'Istituto Cavallotti, sotto la guida di Matteo Mordaci e Giacomo Magi. Prestissimo arriveranno i canestri speciali per giocare e le divise blue royal per il debutto con le squadre di Umbertide e Perugia.

