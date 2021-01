LA POLEMICA

CITTA' DI CASTELLO Vicinanza ai commercianti che stanno attraversando un momento difficile, nessun intento discriminatorio, provvedimenti d'intesa con l'Ufficio territoriale di governo. Sono i punti nella risposta del sindaco Luciano Bacchetta agli operatori del Centro commerciale Castello che contestano l'interpretazione del Dpcm sulle chiusure anti pandemia.

«Siamo consapevoli che la drammatica vicenda del Covid 19 ha effetti collaterali, anche economici particolarmente duri per alcune categorie, ma vorrei rassicurare gli operatori del Centro Castello che non c'è alcuna volontà vessatoria da parte dell'amministrazione», sostiene. «Non c'è volontà di perseguitare alcune attività rispetto ad altre, è il Dpcm del Governo Conte che prevede la chiusura dei centri commerciali, non certo il comune e il problema è che alcuni negozi hanno margini di operatività più ampi di chi si trova all'interno dei centri commerciali», aggiunge. «Tutte le decisioni del comune sono state prese di concerto con la Prefettura di Perugia, capisco umanamente la polemica, mi dispiace perché non c'è alcuna intenzione di creare problemi alle attività commerciali, che vanno supportate».

Gli interessati sostengono che il Prefetto «ha fatto definitiva chiarezza statuendo che dovevano e devono restare chiuse tutte le attività presenti all'interno di strutture che si configurano come unitarie o all'interno di centri commerciali».

Walter Rondoni

