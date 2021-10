Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

LE SCELTE

CITTÀ DI CASTELLO Ad una settimana dallo scrutino e dalla vittoria di Luca Secondi, il Pd tifernate ha riunito l'Unione comunale. «Grandissima soddisfazione» per il consenso alla coalizione ed al partito, il più votato al primo turno. «Un risultato frutto di serietà, coerenza, del gran gioco di squadra di tutto il gruppo dirigente territoriale, dell'impegno e del lavoro di tantissimi candidati che sono diventati e saranno punto di riferimento per la comunità», sottolineano i Democrat. In quali non rinunciano ad una frecciatina nel definire «inopportune le dichiarazioni di chi nei giorni scorsi ha avanzato la propria auto candidatura a ruoli che competono esclusivamente alla libera scelta e al voto dei consiglieri comunali. Una tiratina d'orecchie a Luciano Bacchetta che si è detto «a disposizione di un eventuale ruolo istituzionale»?

Durante l'incontro si è parlato anche delle scelte, ormai imminenti, di Secondi. «Scelte che a partire dalla Giunta, espressione univoca della volontà del sindaco, fino ad arrivare alle partecipate, siamo sicuri terranno ben presente la volontà espressa dai cittadini, cristallizzata nella componente numerica del consiglio comunale con otto consiglieri del Partito democratico, quattro per il Partito Socialista e tre per la lista civica (Luca Secondi Sindaco - ndr)». Un richiamo nemmeno tanto criptato al manuale Cencelli per varare il nuovo esecutivo. «Nel ribadire la più assoluta autonomia del neo sindaco, confidiamo in una rappresentanza rispettosa del risultato elettorale dell'intera coalizione». Qualora Secondi recepisse le indicazioni del suo partito tre assessori sarebbero in quota Dem. I più pronosticati Letizia Guerri, Mauro Mariangeli, il segretario comunale, e Gionata Gatticchi che sarebbe a rischio incompatibilità per precedenti incarichi alla Sogepu. In tal caso potrebbe entrare Maria Grazia Giorgi. Per i Socialisti sarebbero in pole Riccardo Carletti e Benedetta Calagreti, per la lista civica Michela Botteghi. A La Sinistra andrebbe la presidenza di una partecipata, forse la Scuola Bufalini.

Walter Rondoni