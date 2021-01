IL PROBLEMA

CITTA' DI CASTELLO Consiglio di amministrazione della Muzi Betti in Commissione Servizi. «Protocolli rispettati, ma potrebbe accadere di nuovo», l'avvertimento. «La Rsa non è sinonimo di residenza protetta», specificano il direttore sanitario Antonio Moni ed il responsabile Covid Ascanio Graziotti. «Pensiamo in continuazione dove possa essere stata la falla, da agosto non è entrato più nessuno se non nel fine vita e dopo triage, l'ultimo paziente entrato, a metà dicembre, ha fatto un isolamento di 14 giorni, il problema vero è che non abbiamo garanzie per il futuro, non abbiamo livelli immunitari né per gli operatori né per i pazienti».

I numeri all'altro ieri: 10 negativi, 7 vaccinati, 3 colpiti da Covid, 12 all'ospedale e 3 a Villa Muzi, 3 con tampone indeterminato, 23 positivi, 29 negativizzati, 10 deceduti per Covid, 2 deceduti negativi. Per Daniela Felicioni, Distretto Asl, «la Muzi Betti ha sempre rispettato i protocolli operativi».

La presidente Andreina Ciubini ricorda che «al 15 dicembre era tutto a posto, dal 29 le cose sono cambiate» ed il vice Eugenio Bruschi rivela: «Abbiamo istituito una commissione d'inchiesta interna». Ma Cesare Sassolini, di Fi, considera «doverose le dimissioni della presidente». Al termine della riunione, però, è Giovanni Procelli, La Sinistra, a dimettersi da presidente della Commissione, lanciando l'ultimo sasso: «Forse interessi di parte hanno minato il lavoro di questa amministrazione».

