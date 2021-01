I CONTROLLI

CITTA' DI CASTELLO Sequestrati più due quintali di botti illegali. Durante uno dei tanti controlli effettuati in vista della fine dell'anno per monitorare il corretto uso e la regolare diffusione di fuochi pirotecnici, le Fiamme Gialle tifernati hanno intercettato una santabarbara priva delle necessarie autorizzazioni.

In un negozio di Città di Castello, gestito da una donna di origini cinesi, gli uomini della Tenenza tifernate, comandata dal luogotenente Gennaro Pietroluongo, hanno notato sugli scaffali alcuni fuochi artificiali, apparsi ad un occhio esperto «dalle caratteristiche non ordinarie». In pratica, materiale che può essere acquistato solo da maggiorenni in possesso dell'apposito patentino. Ma quei pochi pezzi rappresentavano solamente la punta di un iceberg. Durante l'ispezione, svolta su impulso del Ministero dell'interno con il coordinamento della Questura di Perugia, i finanzieri hanno notato lo strano attivismo di un addetto dell'esercizio commerciale le cui attenzioni erano rivolte ad un magazzino nelle vicinanze. All'interno, senza rispettare le norme e le cautele di settore, era custodito il grosso di fuochi «dall'elevato grado di pericolosità nell'uso», fanno sapere dal Comando provinciale. In tutto oltre duecento chilogrammi di merce, compresa quella esposta per attirare la clientela.

Merce stoccata ignorando le disposizioni a tutela di chi maneggia materiale di quelle caratteristiche, ovviamente sequestrato. I militari hanno anche proceduto all'immediata perquisizione dei locali in quanto previsto per la flagranza del reato di commercio abusivo di materie esplodenti.

L'operazione conferma come la Guardia di Finanza contribuisca in maniera rilevante, insieme alle altre forze di polizia, alla tutela dei cittadini con particolare attenzione durante le festività che rappresentano da sempre un periodo particolarmente sensibile per la sicurezza. Proprio ridosso di Natale dai carabinieri della stazione di Gualdo Tadino hanno denunciato un trentasenne per il possesso di circa sessanta chili di petardi e batterie pirotecniche, di categoria tra le più pericolose in circolazione. Il blitz in un esercizio della città aveva consentito il sequestro anche di manufatti artigianali, fatti brillare dagli artificieri dell'Arma.

