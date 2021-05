19 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA STORIA

CITTA' DI CASTELLO Rompono il silenzio Samuele Biondini e David Tacchini, ex parroco ed ex vicario di San Pio X. Lo fanno con una stringatissima nota, articolata in cinque punti, dove intendono chiarire la vicenda che li ha avuti come protagonisti. In primis: «Ringraziamo tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto nei nostri confronti e tutte le persone con cui abbiamo camminato e continueremo a camminare nell'Amore di Gesù». Quindi puntualizzano: «Non abbiamo rilasciato nessuna dichiarazione, le affermazioni che ci sono state attribuite, in alcuni casi virgolettate, non sono mai rilasciate da noi». Aggiungono: «Smentiamo la notizia diffusa che stiamo per diventare padri». Ribadiscono: «Abbiamo soltanto chiesto e ottenuto la dispensa dal celibato, conseguentemente, secondo le norme vigenti, non possiamo esercitare il ministero». Infine spiegano: «Abbiamo scelto di non parlare della nostra vita nei giornali o in tv perché crediamo più consono affrontare tale tema in un contesto di relazioni umane e di autenticità».

Giovedì era stato il vescovo, monsignor Domenico Cancian, a dare la notizia riguardante due uomini di chiesa cui i parrocchiani hanno riconosciuto un notevole impegno ed una grandissima disponibilità. Nella circostanza il presule aveva sottolineato che «il presbiterio e tutta la comunità diocesana accolgono con sofferenza ed allo stesso tempo con rispetto la libera scelta di David e Samuele». Per monsignor Renato Boccardo, presidente Ceu, un «momento difficile e di sofferenza che incide nella storia delle persone interessate e delle chiese umbre». Da sabato la guida della parrocchia è affidata a padre Giuseppe Renda, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli Zoccolanti.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA