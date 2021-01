LA QUESTIONE

CITTA' DI CASTELLO Link Campus, università italiana con sede a Roma, ultima acquisizione del Gruppo Cepu, ha presentato domanda per attivare un corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria a Città di Castello.

L'accoglimento della domanda da parte delle istituzioni renderebbe possibile lo svolgimento di un corso di laurea ispirato al Metodo Montessori a Villa Montesca, dov'è conservato il relativo manoscritto autografo originale. «Ho sempre coltivato il desiderio di fare qualcosa per la città dove sono nato e dove vivo con la famiglia, finalmente mi sembra che l'occasione sia arrivata», sottolinea Francesco Polidori, fondatore del Gruppo. Il progetto porterebbe a Città di Castello un polo universitario in grado di attirare un bacino di popolazione considerevole. L'obiettivo di Link Campus è raccogliere 1.500 studenti da tutta Italia ed attraverso le 120 sedi aperte nella penisola, portarli in Altotevere, generando una ricaduta positiva per l'intera regione anche in termini occupazionali senza investimenti pubblici. Con il tempo, il Gruppo Cepu punta a costruire in loco una vera e propria città universitaria, frequentata stabilmente da migliaia di iscritti. Entro giugno, intanto, sarà pronta una nuova sede con aule per duemila studenti.

Ma ieri il Comitato Regionale Universitario si è riunito per un parere sull'accreditamento del corso. «Come Sinistra Universitaria-Udu Perugia, tramite il nostro rappresentante presso il Cru daremo parere sfavorevole a tale richiesta», l'annuncio.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

