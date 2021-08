Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

IL PROBLEMA

CITTA' DI CASTELLO Sull'orlo di una crisi di nervi. «Da quando si sono allentate le misure di contrasto alla pandemia ed i locali pubblici hanno ripreso la loro attività, nelle ore notturne il centro storico è diventato dominio assoluto di una movida giovanile da giovedì a domenica, fino a tarda notte», denuncia il Comitato rappresentativo dei residenti nella zona.

«Giovani e giovanissimi, accompagnati da una colonna sonora assordante si riversano e si assembrano nelle piazze e nelle strade limitrofe, trasformando i vicoli in orinatoi, bivaccando sugli scalini dei portoni, divenendo padroni incontrastati degli spazi pubblici», lamentano. «Non poche sono state le risse che hanno costretto forze dell'ordine, ed anche ambulanze, ad intervenire» come accaduto il 18 giugno quando si sono contati un paio di feriti e nove denunciati.

Pesanti le conseguenze a più ampio spettro. «L'annullamento del diritto al riposo, il degrado del quartiere, i traslochi obbligati quando possibile, il calo del valore degli immobili». Complicata la situazione nell'immediato. «Gli sfregi della notte di movida sono tangibili anche la mattina seguente: macchie vicino ai portoni, lungo le facciate delle case, senza contare la distruzione di fioriere, piante ed altro di privati», puntualizzano.

«E' evidente che vadano contemperate esigenze diverse, forse anche divergenti: le necessità degli operatori di riprendere a lavorare dopo un anno e mezzo di mancati incassi e grandi difficoltà, ma anche la richiesta assolutamente legittima di sicurezza e controllo di chi risiede in centro storico - osserva il sindaco Luciano Bacchetta - in settimana avremo modo di incontrarci di nuovo con le forze dell'ordine per fare il punto della situazione e riflettere in modo approfondito su come affrontare il resto dell'estate, ma anche sulla necessità di individuare strumenti che consentano di equilibrare tutte le esigenze», annuncia.

Walter Rondoni

