CITTA' DI CASTELLO Giornata speciale per l'inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto San Francesco di Sales. Gli studenti delle medie e del liceo, parte nel teatro rispettando le normative anti Covid 19, parte in collegamento a distanza, hanno incontrato due atleti che resteranno nella storia per aver portato per la prima volta la minuscola Repubblica di San Marino sul podio olimpico.

E' accaduto a Tokyo 2020 dove Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, hanno conquistato la medaglia di bronzo individuale femminile e l'argento nel mixed team in coppia nel tiro a volo, specialità trap. Con loro Christian Forcellini e Massimo Boccucci, vicepresidente e responsabile della comunicazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Il preside del San Francesco di Sales ha accolto la delegazione, salutata dal vescovo monsignor Domenico Cancian e dall'assessore Massimo Massetti che ha donato agli ospiti una pubblicazione su Raffaello. Consegnata anche la riproduzione de Lo sposalizio della Vergine, realizzata in pictografia da Stefano Lazzari.

«Ponetevi degli obiettivi e cercate di perseguirli per prendere il meglio dalla vita», ha esortato il presule, mentre il dirigente scolastico ha sottolineato come i giovani abbiano «tutte le possibilità di coltivare interessi ed aspettative con l'impegno, mettendosi sempre in gioco». Boccucci, invece, ha evidenziato il rapporto da record tra il numero dei podi e la popolazione (una medaglia ogni 11.310 abitanti della Repubblica più antica e piccola del mondo) e lo splendido risultato di tre atleti sui cinque della delegazione.

Alessandra Perilli ha raccontato la propria vocazione di sportiva professionista, partita come dilettante all'Olimpiade di Londra 2012, quando mancò il bronzo allo spareggio, e proseguita con il mancato ingresso in finale a Rio 2016, ma soprattutto ha rivendicato orgogliosamente il ruolo di mamma e di atleta. Gian Marco Berti, invece, ha ripercorso la sua crescita personale passata attraverso gli studi, l'esercizio della professione di avvocato, le diverse scelte giovanili caratterizzate da svolte radicali, la passione per il tiro a volo ereditata dal padre, già atleta e dirigente sportivo. Forcellini, infine, ha voluto puntualizzare come lo sport sia un aspetto essenziale della vita quotidiana, in particolar modo per i giovani.

