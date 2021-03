24 Marzo 2021

L'INDAGIN E

CITTA' DI CASTELLO Rischia grosso per un deposito di eternit non autorizzato. I Carabinieri Forestali della stazione di Città di Castello hanno deferito all'autorità giudiziaria un 50enne per la rimozione della copertura in cemento-amianto di una rimessa agricola.

I militari hanno accertato che l'uomo, con l'aiuto di un operaio, si era messo al lavoro senza l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali. In più non aveva disposto il piano d'intervento come per legge, né aveva adottato accorgimenti e dispositivi a tutela della salute del suo dipendente. Inoltre, aveva accatastato alla rinfusa le lastre di eternit, violando le norme tecniche che disciplinano la custodia di sostanze pericolose. Infrazioni di rilievo con implicazioni penali e civili. Il responsabile rischia l'arresto fino ad un massimo di due anni e l'ammenda che può arrivare a 26mila euro. Sarà poi l'autorità giudiziaria a decidere sul corretto smaltimento di quelle lastre, a cura di un'azienda specializzata, con addebito dei relativi costi al proprietario del capannone.

Una violazione, quella emersa dall'operazione dei Carabinieri Forestali, abbastanza rara in Altotevere, considerato un comprensorio sostanzialmente virtuoso. Nel corso del tempo però non sono mancati comportamenti che hanno dato luogo a pesanti sanzioni. A novembre, in un bosco a Santa Giuliana, qualcuno aveva smaltito pezzi di auto, pneumatici, oli esausti. Gli inquirenti risalirono ad un'officina meccanica dove trovarono sacchi che per tipologia e contenuto erano assimilabili a quelli recuperati. Dai controlli in azienda emersero gravi irregolarità legate all'assenza dei registri di carico e scarico per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

W. Rond.