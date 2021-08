Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

IL RAID

CITTÀ DI CASTELLO Avrà la magra soddisfazione di vedere denunciata la persona che gli ha rovinato l'estate, che l'ha costretto a rinunciare alle vacanze. Oppure che l'ha spinto a fare i classici salti mortali per regalarsi comunque un po' di giorni di svago lontano da Città di Castello. E' qui, in una lavanderia automatica del centro, che una tifernate di 55 anni ha messo a segno il furto di una borsa. Conteneva gli effetti personali ed i documenti di un 22enne, ma soprattutto 1200 euro che al derubato sarebbero serviti per prenotare le ferie. Solo al momento di uscire dal locale il ragazzo si è accorto di essere finito nel mirino di qualcuno dalle mani troppo svelte. Preso dallo sconforto e dalla disperazione è corso dai carabinieri a denunciare l'accaduto. Era il 2 agosto, un lunedì. I militari della Stazione si sono subito messi in movimento, sulle tracce del ladro. Acquisite testimonianze oculari, visionate le immagini delle telecamere della videosorveglianza dell'esercizio e delle vie adiacenti, in pochissimi giorni gli investigatori dell'Arma sono riusciti a dare un nome ed un cognome all'Arsenio Lupin con la gonna, in verità piuttosto ingenua, che si era appropriata del malloppo. Per questo è scattata la denuncia. Ritrovata anche la refurtiva, ma come accade in circostanze del genere, quando a sparisce una borsa o un portafogli, nessuna traccia dei soldi.

W. Rond.

