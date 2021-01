LA PROPOSTA

CITTÀ DI CASTELLO Conto dedicato per donazioni contro la povertà da Covid 19. In consiglio comunale approvata all'unanimità con l'astensione della Lega la mozione di Castello Cambia che impegna sindaco e Giunta a «reperire maggiori risorse a contrasto della vulnerabilità economica derivante dall'emergenza sanitaria, sollecitando il Governo, destinando la quota delle società partecipate destinata al comune, con particolare riferimento a quelle di Farmacie Tifernati, a istituire un canale privilegiato di raccolta fondi attraverso un conto corrente dedicato».

Emanuela Arcaleni, di Castello Cambia, ricorda che «sono pervenuti aiuti economici distribuiti sotto forma di Buoni spesa a 790 soggetti su un totale di 974 domande prese in carico con una media di 350 euro a erogazione». Il persistere dell'epidemia «fa emergere che le necessità delle famiglie non sono esclusivamente alimentari, ma risultano sempre più connesse anche all'impossibilità di pagare le bollette».

Il protocollo d'intesa tra ente locale, Caritas Diocesana e Croce Rossa «è utile ma comunque non direttamente finanziato con ulteriori stanziamenti». Ad oggi, puntualizza Arcaleni, «restano fuori tutte le ulteriori esigenze di sostegno economico che in molti casi appaiono impellenti, pena lo sfratto o la sospensione delle erogazioni». Ed allora, nonostante gli atti di solidarietà dei tifernati per il consigliere di Castello Cambia è necessario «informare e sensibilizzare la popolazione anche tramite adeguata campagna mediatica affinché le associazioni, il mondo bancario, finanziario e altri soggetti giuridici o privati cittadini siano consapevoli della possibilità di effettuare donazioni solidali sul conto corrente».

Le somme raccolte «vengano utilizzate prontamente per erogare aiuti gestiti dal settore Servizi Sociali del comune sotto forma di buoni spesa, pagamento bollette, contributi per l'affitto, emettendo un bando necessario a stilare una graduatoria degli aventi diritto per evitare ogni forma di speculazione e di assistenzialismo indiscriminato».

