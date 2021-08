Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO In ritardo ed in affanno. Centrodestra con il fiatone verso le amministrative. La strategia di attendere le mosse del centrosinistra adesso sembra quello che forse è. Il tentativo di guadagnare tempo nella ricerca della quadra di un confronto ad personam ed in ordine sparso. Eppure il tavolo per raggiungere la sintesi era partito nei tempi giusti. Ma dopo i primi abboccamenti tutto sembra essersi impantanato. Probabilmente il tentativo di costruire una casa comune paga gli appetiti di personalità forti come Andrea Lignani Marchesani (Fdi) e l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti (Lega), che non si amano e che possono condizionare l'evolvere della situazione. Mentre l'esternazione di Matteo Salvini a Trestina («Candideremo un professionista, civico») ha creato mal di pancia dei quali nessuno sentiva la necessità.

Andare avanti ciascuno per conto suo? Cercare di fare squadra? Al momento la prima ipotesi sembra realistica. Lignani non ha mai nascosto di voler essere della partita, Carroccio muto di fronte ai rumors sull'avvocato Roberto Marinelli. Forza Italia non sembra interessata (ha i numeri?) ad una lista con il proprio simbolo, Tiferno Insieme non può essere la locomotiva di un convoglio difficile da tirare. Con la prospettiva di mandare ad un ipotetico ballottaggio Luca Secondi (Pd, Psi, Azione, Italia Viva, La Sinistra per Castello) e Luciana Bassini (Civici X, Unione Civica Tiferno, M5s, Europa Verde, La Sinistra, Castello Cambia) che a risultato scritto potrebbero parlarsi per governare insieme.

«Rivolgo a Luciana Bassini, che negli ultimi anni ha condiviso tutti gli atti e gli obiettivi del governo cittadino senza alcun distinguo, l'invito a un confronto che possa esaminare possibili convergenze nel comune obiettivo di lavorare per i tifernati, per unire, nell'ampiezza di vedute e di sensibilità che esprime, l'intera area del centrosinistra a Città di Castello». Intanto, così parlò Secondi.

Walter Rondoni

