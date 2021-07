Domenica 11 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

CITTA' DI CASTELLO Violenza di genere e droga. La lite tra due ex fidanzati in un appartamento del centro porta a galla un'altra storia tristissima. Ma l'ombra dell'uso, e forse dello spaccio, di stupefacenti potrebbe aprire orizzonti diversi nelle indagini che per adesso sono sfociate nella denuncia di un uomo. Percosse e lesioni alla ex, un copione che anche in Altotevere è frequentemente replicato e del tutto trasversale. Lui il carnefice, lei la vittima. Lui e lei, ieri uniti da un amore che non ha resistito alle prove del rapporto di coppia, oggi sarebbero ancora legati dal filo rosso della dipendenza di entrambi. Fatto è che iniziano a discutere per futili motivi fino a quando lui alza le mani. Lei ha la peggio, deve ricorrere al Pronto Soccorso per lesioni medicate e refertate dai sanitari. Lividi, vien da pensare, che scompariranno in pochi giorni. Ma le ferite dell'animo, stavolta, sono profonde e dolorose.

Difficili da guarire. Per questo, uscita dall'ospedale, la donna passa dagli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza di via Morandi. Qui formalizza la denuncia delle botte prese. I poliziotti, coordinati dal dirigente, il vice questore Michele Santoro, individuano un 46enne italiano, intercettato mentre sta uscendo di casa. Decidono di procedere all'immediata perquisizione domiciliare. Recuperano un vassoio con probabili tracce di cocaina ed una lametta da barba servita per la preparazione delle strisce da sniffare. Trovano materiale per il confezionamento, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, un paio di grammi di marijuana. Per l'uomo scatta il deferimento: percosse e lesioni personali all'ex compagna, ma anche detenzione ai fini di spaccio di sostanze.

Ipotesi che gli inquirenti riterrebbero compatibile con gli elementi raccolti sul suo tenore di vita, troppo elevato per chi ufficialmente risulterebbe senza un lavoro. Nonostante la gestione della delicatissima vicenda, negli ultimi giorni il personale del Commissariato tifernate ed un paio di equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche hanno anche svolto servizi straordinari di controllo. In fasce orarie diurne e notturne hanno passato al setaccio il territorio di Città di Castello. L'attività, mirata a contrastare atti predatori, consumo e smercio di droga, immigrazione clandestina, prostituzione su strada ha permesso di controllare un centinaio di persone, una sessantina di macchine, esercizi commerciali, distributori automatici di bevande. Numerosi i posti di vigilanza istituiti nelle piazze e nelle zone periferiche del comune per verificare il rispetto delle disposizioni governative sul contenimento dell'emergenza epidemiologica, in particolare sulla corretta applicazione del Dpcm in vigore. «Nessuna irregolarità rilevata», fa sapere la Questura.

Walter Rondoni

