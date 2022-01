Martedì 18 Gennaio 2022, 05:00

SICUREZZA

CITTA' DI CASTELLO L'euforia per aver conseguito la patente di guida che certifica il raggiungimento della maggiore età con tutto quanto ne consegue. L'adrenalina per avere tra le mani il volante di un'auto da grandi. Insieme alla leggerezza, o meglio all'incoscienza della giovanissima età, hanno spinto un ragazzo appena diciannovenne a compiere una serie di gravi infrazioni al codice della strada. Sorpassi in prossimità di incroci e nel centro abitato ad una velocità superiore ai limiti consentiti. Un comportamento di grande pericolosità per chi lo mette in pratica e per gli altri, cui ha dato un taglio la pattuglia della stazione carabinieri di Trestina durante un controllo a Morra, frazione di Città di Castello. Qui i militari hanno sorpreso il giovane, patentato da qualche mese, che stava violando le norme della circolazione alla guida di una macchina con potenza superiore al massimo consentito. Per questo, oltre alle sanzioni per un totale di 400 euro, ha perso i 20 punti che gli sono costati l'immediato ritiro del documento di guida. Di qui al giorno in cui potrà rientrarne in possesso avrà modo di meditare, insieme ai genitori, sulla sciocchezza che ha compiuto.

I carabinieri di Citerna, invece, hanno pizzicato in via Morandi, a Città di Castello, un 47enne alla guida di un'utilitaria mentre aveva una mano impegnata per telefonare con lo smartphone. Multa da 165 euro e sforbiciata di 5 punti alla patente.

Il Radiomobile della Compagnia, infine, ha rilevato un incidente in via Pirandello tra uno scooter ed una vettura condotta da una 60enne che aveva effettuato un'inversione pericolosa e non consentita. Un'imprudenza che le è costata 42 euro di multa e 2 punti sulla patente. Nell'ambito del contrasto alle violazioni al codice della strada sono state elevate, complessivamente, una decina di sanzioni. Nel contesto delle verifiche finalizzate a riscontrare il rispetto delle prescrizioni anti pandemia, controllate un centinaio di persone ed una quarantina di esercizi commerciali senza rilevare infrazioni.

Walter Rondoni

