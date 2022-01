Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:02

LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Una notte folle gli ha spalancato le porte del carcere. Forse pensava che l'euforia ed il chiasso di Capodanno l'avrebbero in qualche modo coperto. Invece, sono state proprio le vittime della sua scorribanda, tenute sveglie dall'attesa del fatidico brindisi, a fermarlo chiedendo aiuto alla sala operativa dell'Arma.

La tempestività della risposta ha permesso di bloccare in centro storico a Città di Castello un venticinquenne italiano. Nella notte più lunga di tutte, mentre la gente si butta alle spalle il passato e guarda al futuro con fiducia, avrebbe danneggiato alcune auto in sosta tentando, poi, di rubarne una. Dell'arresto e del trasferimento alla casa circondariale di Perugia Capanne si sono occupati i carabinieri delle stazioni di Città di Castello e Citerna. Erano stati questi ultimi a cogliere in flagranza il ragazzo, dopo che alcuni proprietari delle macchine prese di mira si erano accorti di quanto stava accadendo ed avevano dato l'allarme.

La pattuglia lo aveva sorpreso all'interno di una vettura. Manomessi i fili del cruscotto, probabilmente stava cercando di avviare il motore per allontanarsi. In sosta lungo la stessa via, altre auto con i finestrini sfondati nel verosimile tentativo di asportare gli oggetti lasciati sui sedili. I militari dopo aver raccolto i primi elementi indiziari ed approfondito le indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia il venticinquenne che in quel periodo era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali. Di qui l'informativa inviata anche al magistrato di sorveglianza. Lo stesso giudice, ritenendo sufficienti i riscontri indiziari, ha sospeso il provvedimento e deciso per la carcerazione del ragazzo, adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La vicenda ed il suo unico protagonista solo marginalmente richiamano certi precedenti. All'epoca erano stati i carabinieri della stazione tifernate ad imporre lo stop ai furti ed ai danneggiamenti di vetture parcheggiate in diversi quartieri cittadini. Dal centro alla periferia carrozzerie rigate, specchietti retrovisori strappati, schiuma antincendio negli abitacoli. Una catena che aveva assunto dimensioni preoccupanti ed una vasta eco sui social. Un andazzo di cui gli uomini della Benemerita vennero a capo con appostamenti continui, mettendo a frutto la conoscenza del territorio. Alla fine denunciarono diverse persone, non collegate tra loro che avevano colpito in momenti e luoghi diversi.

Walter Rondoni

