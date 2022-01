Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

LA PROROGA

CITTA' DI CASTELLO Slitta di una settimana la presentazione delle domande per l'assegnazione dei buoni spesa e per i rimborsi delle utenze domestiche. «Visto il periodo di festività, unito ai problemi tecnici riscontrati da alcuni utenti nella compilazione telematica del modello», spiega l'assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti, l'ultimo giorno utile sarà domenica prossima. Il provvedimento conferma tutti i requisiti d'accesso, compresi l'Isee al 31 dicembre scorso e la validità delle istanze già inviate. Per venire incontro alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza pandemica il comune ha previsto oltre 160mila euro che andranno per l'assegnazione una tantum di buoni spesa e per il ristoro delle spese di acqua, gas, luce. «E' una misura importante, data la difficile condizione economica nella quale molti cittadini si sono trovati in questo periodo», sottolinea Calagreti. «Particolarmente apprezzata la modalità introdotta quest'anno, relativa alle utenze domestiche, che speriamo di poter continuare ad erogare anche per il 2021». «Come amministrazione - conclude - la proroga ci è sembrata necessaria perché vogliamo che ognuno abbia le medesime possibilità di adesione». La richiesta di contributo deve essere compilata ed inviata esclusivamente in modalità telematica alla sezione Servizi e domande online della home page del sito istituzionale del comune di Città di Castello. E' possibile chiedere informazioni sui requisiti ai numeri 075.8529437, 075.8529378, 075.8529438.

W. Rond.