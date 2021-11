Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

CASTEL DEL PIANO

Lotta allo spaccio. I carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato un tunisino perché trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente e materiale vario per il confezionamento.

I militari, impegnati nel quotidiano controllo del territorio, hanno notato il tunisino a bordo della sua auto che, alla vista dei carabinieri ha assunto uno strano atteggiamento.

I militari hanno quindi proceduto a fermare e controllare il soggetto che in un primo momento ha tentato di temporeggiare e di evitare la perquisizione della macchina e personale. Al termine della quale i carabinieri, sotto il sedile lato passeggero, hanno trovato un contenitore in plastica con all'interno 11 dosi di hashish e 2 di cocaina, che sul mercato avrebbero fruttato quasi 600 euro di guadagno per il pusher. Subito dopo i carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione dell'abitazione del magrebino ove è stata rinvenuta una confezione di mannitolo, che viene utilizzata per il taglio della cocaina, un bilancino di precisione usato per porzionare le dosi di stupefacente ed un coltello a serramanico posto nel cassetto del comodino della camera da letto.

Il tunisino è stato dichiarato in arresto e portato in caserma per le formalità di rito. All'esito del giudizio, l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.