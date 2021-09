Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

Cassonetti stracolmi e buste di ogni tipo a terra. Continuano da varie zone della città le segnalazioni dei cittadini legate allo smaltimento dei rifiuti. L'ultima tocca la zona fra Ponte d'Oddi e Montegrillo. In particolare i cassonetti adiacenti l'ex punto vaccinale, da tempo chiuso per l'accorpamento dei vari presidi a San Marco. Lì c'è chi, ancora una volta, si è trovato di fronte ad un gran quantitativo di rifiuti addossati ai cassonetti. In particolare a quello grigio, stracolmo. Non è la prima volta che lì, come altrove, succede una cosa simile. Nel raccontare con un post sui social la situazione, Fausto Pelliccia, residente della zona sempre attento alle criticità del territorio, ha fatto acnhe una proposta. «Se nessuno prende provvedimenti, per il decoro del quartiere propongo l'organizzazione di una colletta per l'acquisto di un altro cassonetto, visto che quelli che ci sono non sono sufficienti. Che ne pensate?». C'è chi si è detto favorevole, chi contrario. Altri hanno semplicemente scritto di segnalare la criticità a Gesenu, chiedendo l'aggiunta di un secchio per evitare che vengano ancora lasciati rifiuti a terra.