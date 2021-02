Casolare in disuso trasformato in mini laboratorio per il confezionamento di dosi di droga da destinare allo spaccio. Lo hanno scoperto i poliziotti del Reparto volanti. Da accertamenti precedenti è emerso che la struttura era utilizzata sistematicamente quale alloggio di fortuna da cittadini extracomunitari senza fissa dimora. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile hanno trovato due persone che dormivano su materassi adagiati sul pavimento, fra i rifiuti. I due, tunisini di 36 e 33 anni, sono risultati, ad un primo controllo, senza fissa dimora e uno dei due non in regola con le leggi sull'immigrazione. Gli investigatori diretti dal commissario Monica Corneli, hanno rilevato la presenza di residui di consumo di sostanze stupefacenti. Vicino ai giacigli di fortuna i poliziotti hanno individuato, sopra ad un comodino, un vero e proprio kit di produzione e confezionamento di dosi compreso di bilancino di precisione, sostanze da taglio, carta stagnola ed altro. Accertato il possesso di una piccola quantità,3 grammi di marijuana e hashish. I due stranieri sono stati denunciati e avviate le pratiche per l' espulsione

Operazione Strade Sicure, doppio intervento congiunto di polizia ed esercito. A Fontivegge denunciato tunisino di 35 anni e sono avviate a suo carico le pratiche per l'espulsione. Sempre con la collaborazione dei militari dell'Esercito gli agenti delle Volanti hanno sottoposto a controllo due cittadini extracomunitari di origini tunisine, il primo classe 1991 ed il secondo minorenne. Il minore è stato affidato ad una operatrice di pronto intervento sociale; mentre l'uomo è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per la sua espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA