24 Maggio 2021

CASO VOLTA

Destinata alla dirigente dell'Usr Antonella Iunti, è stata indirizzata per conoscenza anche al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi la lettera con la quale il consiglio d'Istituto del Tecnico Tecnologico Volta chiede il prolungamento in servizio della preside Coccia. E per coinvolgere anche il mondo istituzionale e politico locale l'organo di governo del Volta ha messo in indirizzo anche la presidente della Regione Tesei, l'assessore Agabiti, il sindaco Romizi e tutti i parlamentari. Il consiglio d'Istituto è passato all'azione perché, nel corso dell'ultima riunione, ha avuto comunicazione dalla stessa Coccia che non avendo ricevuto risposta alla richiesta di trattenimento in servizio oltre i limiti d'età dal prossimo anno sarà messa in quiescenza. Il consiglio d'Istituto, spiegando la decisione di rendere pubblica la lettera per non aver avuto la possibilità di un confronto con l'USr, ribadisce i motivi delle necessità di trattenere nella scuola più grande e complessa dell'Umbria ancora un anno in servizio l'attuale preside: il delicato momento della ripartenza dopo la pandemia, la organizzazione la nuova sede di Olmo, l'avvio dell'esperienza innovativa di un coworking professionale, l'impegno in ben otto progetti europei. «In qualità di rappresentanti dei genitori, degli studenti, dei docenti e del personale ATA, concludono - siamo quindi a chiedere con una sola voce che non ci sia nessun cambio dirigenziale nel prossimo anno scolastico per il bene di tante ragazze e di tanti ragazzi umbri».