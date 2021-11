Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

LA VICENDA

Nella delicata questione del teleriscaldamento si trovano impantanati nel dover fare i conti con il freddo e i rimedi per evitare di passare al gelo un lungo periodo anche tanti anziani. Fra i palazzi coinvolti, pure uno dove vive un ultracentenario. L'uomo, 105 anni come raccontato da un residente, che auspica una tutela per le persone più in difficoltà, non è l'unico anziano del palazzo. Proprio lì ci sono anche due signore di 95 anni. Proprio per il fatto che sono tantissime le persone coinvolte, circa 500 famiglie nel complesso, per cercare di tutelare chi potrebbe trovarsi maggiormente in crisi a causa del blocco del teleriscaldamento, si sta muovendo il Comune con il personale della protezione civile e anche dei servizi sociali. Proprio palazzo dei Priori, con l'assessore alla protezione civile Luca Merli, nelle scorse ore ha messo al corrente della situazione il prefetto di Perugia Armando Gradone. Per questo i cittadini che si stanno adoperando per trovare soluzioni alternative (chi si muove in proprio, chi facendo riferimento agli amministratori di condominio), sperano che si arrivi in tempi ragionevoli ad una soluzione. Di fatto c'è una novità. Lunedì ci sarà un incontro fra un ingegnere dei vigili del fuoco, la protezione civile comunale e la ditta toscana che da pochissimo ha preso in mano l'impianto, ora fermo, che parte dalla centrale di cogenerazione di Prepo e serve alcuni civici di via della Pallotta, Fonti coperte, piazzale Giotto, via Palermo, via Caduti del lavoro, Borghetto di Prepo. Il nodo dei tempi di riattivazione è quello che preoccupa un po' tutti. Sul quando tornerà a funzionare il sistema ci sono più voci che parlano, in modo discordante, di tre mesi o addirittura dell'intero inverno. Questo, ad esempio, è quello che alcuni dei cittadini coinvolti hanno saputo nelle scorse ore dagli amministratori di condominio. Amministratori che, sempre in queste ore, vengono contattati dalla protezione civile comunale per capire la situazione e le singole esigenze dei cittadini interessati dal fermo (legato a una serie di problemi tecnici che sono sotto la massima attenzione dell'azienda subentrata nella gestione dell'impianto). Sarebbero quattro in particolare i palazzi maggiormente in difficoltà, ma stando alle ultime interlocuzioni fra Comune e amministratori, nell'arco di 7 o 10 giorni si dovrebbe arrivare a trovare soluzioni alternative stabili. Tra le utenze servite, come è noto, ci sono anche delle scuole. L'unica che si salva è la Carducci, nuovissima, fra pompe di calore e caldaia. Nelle altre situazioni si è cercato di porre rimedio. All'Infanzia Montessori, dopo la richiesta del corpo docenti di non spostare le classi, si va avanti cin termosifoni elettrici e sembra prossimo l'allaccio al metano sfruttando, per il palazzo dove si trova la scuola, una caldaia usata. Sul caso i consiglieri comunale del gruppo Pd Sarah Bistocchi e Nicola Paciotti hanno presentato una interrogazione a risposta scritta, accendendo i riflettori sulla vicenda.

Riccardo Gasperini