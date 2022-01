Domenica 16 Gennaio 2022, 05:04

IL PROCESSO

A tre giorni dall'inizio davanti alla Corte d'appello di Perugia il processo legato al caso Alma Shalabayeva - la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa verso il Kazakhstan nel 2013 insieme alla figlia Alua arrivano nuove precisazioni dal ministero dell'Interno, che già ad agosto aveva chiarito la propria posizione, dimostrando - come il capo della polizia il proprio sostegno ai poliziotti condannati in primo grado per sequestro di persona. Tra loro, Renato Cortese, che all'epoca dei fatti guidava la squadra mobile di Roma, e Maurizio Improta, allora capo dell'Ufficio immigrazione, condannati a cinque anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Condannati anche i funzionari della mobile romana Luca Armeni e Francesco Stampacchia e quelli dell'Ufficio immigrazione Vincenzo Tramma e Stefano Leoni, mentre l'allora giudice di pace Stefania Lavore fu condannata a due anni e mezzo.

Una sentenza durissima, anche superiore alle richiesta del pm, letta in aula dal presidente del collegio Giuseppe Narducci, che adesso finisce al vaglio dei giudici della Corte d'appello. E le difese (tra gli altri, gli avvocati Franco Coppi, Ali Abukar Hayo e Stefano Tentori Montalto) sono pronte a sventolare in aula anche le sei pagine in cui il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni venerdì ha risposto a un'interrogazione dell'onorevole Carmelo Miceli. Sei pagine in cui, dopo aver ricostruito tutta la vicenda, dalla segnalazione della presenza di Ablyazov in Italia all'espulsione della moglie Alma, che aveva presentato un documento chiaramente contraffatto, si chiarisce come «lo straniero trovato in possesso di un documento di identità di cui sia accertata la falsificazione e che non ha esibito ulteriori documenti identificativi o titoli di viaggio validi, sia da ritenere a rischio di fuga. Conseguentemente, l'esecuzione dell'espulsione adottata nei suoi confronti non può che avvenire mediante accompagnamento immediato alla frontiera». Insomma, i poliziotti avrebbero agito correttamente in quelle concitate ore del maggio 2013. Il processo inizia domani e potrebbe chiudersi entro fine febbraio: si vedrà cosa deciderà il collegio presieduto da Paolo Micheli, con Claudio Cicchella a rappresentare la procura generale insieme al capo Sergio Sottani.

Egle Priolo