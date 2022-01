Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Il servizio scuolabus a Città di Castello e San Giustino è tornato al Carat, il Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere, il gestore di sempre. La Turismo Fratarcangeli Cocco, la cui esperienza è durata appena una settimana, non aggiunge altro alla giustificazione contenuta negli atti ufficiali: «La proroga dell'emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 ha imprevedibilmente inciso sulla propria organizzazione». Invece parlano, il giorno dopo, i sindaci Luca Secondi e Paolo Fratini, gli assessore Letizia Guerri e Milena Crispoltoni. «La gara espletata è stata effettuata sulla base non del massimo ribasso bensì su estrema prevalenza della parte qualitativa della proposta: il punteggio era determinato per l'80% su base tecnica e solo il 20% su proposta economica», rivelano. «Le istituzioni devono unicamente collaborare con la struttura amministrativa comunale affinché il servizio funzioni al meglio al di là di valutazioni sulla provenienza territoriale delle aziende che non spettano certo alle istituzioni stesse», puntualizzano. «Ottima notizia per il nostro territorio», commenta la Lega Umbria, dopo «una settimana di gravi disservizi».

W. Rond.

